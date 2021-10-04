Москвичам рассказали о погоде на 4 октября

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в первый день новой рабочей недели. Несмотря на облака, осадков в городе не будет, сообщил Гидрометцентр.

Согласно данным на сайте учреждения, в понедельник, 4 октября, в Москве будет облачная погода с прояснениями и без осадков. Воздух днем прогреется до +9…+11 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 5 октября в городе похолодает до +3…+5 градусов. Будет также облачно, но с прояснениями. Дождя не ожидается. Днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 4 октября в центральную часть России придет старое бабье лето. Антициклон скандинавского происхождения принесет с собой сухую и солнечную погоду. В дневные часы воздух на улице прогреется до +12 градусов, а в ночное время возможно понижение температуры до нуля. При этом синоптик отметил, что значения будут соответствовать климатической норме.