Москвичам рассказали о погоде 22 января

Небольшой снег и гололедица ожидают жителей и гостей Москвы 22 января. Температура воздуха в этот день опустится до -4 градусов, сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации на сайте учреждения, днем 22 января столбики термометров покадут от -2 до -4 градусов. Будет облачно, небольшой снег и гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Ночью похолодает до -6…-8 градусов.

На следующий день, 23 января, синоптики также обещают облачность, небольшой снег и гололедицу. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от -4 до -6 градусов. В понедельник, 24 января, будет от -5 до -7 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полуночи 23 января. Синоптики сообщали, что в столичный регион придет североатлантический циклон под названием «Ида». Он принесет с собой треть месячной нормы осадков и усиление ветра.