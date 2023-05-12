Экология 12 мая 2023, 05:20 Москвичам рассказали о погоде 12 мая Гидрометцентр: до 21 градуса тепла ожидается в Москве 12 мая Unsplash

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Москвичей и гостей столицы ждет облачная погода с прояснениями в пятницу, 12 мая. Воздух прогреется до +21 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

Днем столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса. Ночью похолодает до 7+ градусов. Синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

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В субботу, 13 мая, ожидается переменная облачность без осадков. На улице будет от +21…+23 градуса. В воскресенье температура понизится до +17…+19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд высказался о прогнозах, касающихся погоды летом. По его словам, пообещать «экстремально жаркую» пору сейчас нельзя.