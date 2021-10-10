Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Есть небольшая вероятность, что первый мокрый снег выпадет в отдельных районах Центральной России и в Москве через несколько недель. Это может случиться в 20-х числах октября. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России существует небольшая вероятность выпадения и первого мокрого снега, но „белые мухи“ будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы», — процитировало агентство его слова.

Ранее Тишковец заявил, что 10 октября жителей Москвы и Подмосковья ждет погода «миллион на миллион». В московский регион придет температура от +10 до +15 градусов, а также небольшая облачность. При этом никаких осадков не ожидается.

Этот день станет самым теплым днем месяца в Москве — столбики термометра будут держаться на показателях сентября. Не будет даже сильного ветра — его скорость составит один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление продолжит оставаться выше нормы, несмотря на то, что упадет до 759 миллиметров ртутного столба.