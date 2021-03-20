Москвичам рассказали, когда в столице растает снег

К концу первой декады апреля в Москве должен сойти снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Примерно так и будет в этом году — снег сойдет примерно к концу первой декады», — отметил Вильфанд в комментарии ТАСС.

Таяние снега, по словам синоптика, начнется в третьей декаде марта. «Будет это в середине третьей декады или даже чуть позже», — добавил собеседник агентства.

В некоторых регионах Сибирского федерального округа россиян ожидает аномальное тепло. Температура выше нормы на 6-8 градусов ожидается в южной половине Западной Сибири, от четырех до восьми градусов выше нормы — в Красноярске. Выше нулевой отметки в ближайшие дни воздух прогреется в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.