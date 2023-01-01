Экология 01 января 2023, 17:08 Москвичам предсказали морозную ночь в канун Рождества Синоптик Вильфанд: в канун Рождества температура в Москве опустится до -15 freepik

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Во второй половине следующей недели в Москву придет похолодание, рассказал агентству «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в канун Рождества температура воздуха может понизиться до -15. Синоптик уточнил, что это на 10 градусов ниже нормы для этого времени года.

Вильфанд рассказал, что похолодание наступит после 4 января. В ночь перед Рождеством столицу накроют морозы до -15...-17 градусов.

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«Днем в пятницу тоже температура будет -12...-15 градусов. По-настоящему холодно, температура примерно будет на 10 градусов ниже нормы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

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Серьезные морозы придут не только в Москву. На следующей неделе до -30 градусов может быть в Костроме, Ярославле и Вологде, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он добавил, что холода принесет арктический воздух с Карского моря. Вместе с морозами начнутся снегопады — первый снег начнется 4 января, на следующий день осадки продолжатся.