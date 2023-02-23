Экология 23 февраля 2023, 16:27 Март не принесет москвичам весну Синоптик Тишковец пообещал москвичам холодный март Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичам не стоит ждать потепления в марте, настоящая весна наступит только в апреле. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Синоптик напомнил, что март относится к зимнему месяцу, поэтому потепления не стоит ждать.

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«Наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет только в апреле», — рассказал Тишковец.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об опасном похолодании в ряде регионов страны в ближайшие дни. Аномальные холода наступят в Московской области, где столбики термометров опустятся до -28 градусов.

Похолодание до 11 градусов ниже климатической нормы наступит в Псковской, Новгородской, Саратовской, Волгоградской областях. Он также сообщил, что ранней весны не стоит ждать. Весна в России наступит в апреле, в середине месяца температура воздуха поднимется выше +15 градусов.