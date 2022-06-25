Москвичам пообещали жару выше +30 градусов

Понедельник, 27 июня, ознаменуется для жителей и гостей Москвы пиком жары. Дневная температура в столице может достигнуть отметки в +31…+33 градуса.

«С 25 по 27 июня в Москве ожидается дневная температура +30…+32 градуса. Ночная температура в этот период повысится до +15…+20 градусов. В понедельник, 27 июня, дневная температура в Москве может быть +31…+33 градуса. Это пик жаркой погоды», — отметила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова в беседе с РИА «Новости».

После этого жара пойдет на спад, сказала собеседница агентства.

Макарова также напомнила об опасности активного солнца. Главный специалист Росгидрометцентра рекомендовала по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.

Летом, спасаясь от жары и зноя, многие предпочитают употреблять холодные напитки, а вместо полноценных обедов делают акцент на ягодах и фруктах. Но это не всегда хорошо. Диетолог Елена Соломатина поделилась с «360» рекомендациями по питанию в жару.