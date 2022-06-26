Москвичам пообещали жару до +32 градусов 26 июня

Жителей и гостей столицы в воскресенье, 26 июня, ждет жаркая погода. Воздух на улице прогреется до +32 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации на сайте учреждения, днем в Москве будет небольшая облачность без осадков. Столбики термометров покажут от +30 до +32 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура воздуха опустится до +17…+19 градусов. Также будет небольшая облачность и без осадков. В понедельник, 27 июня, ожидается пик жары. Синоптики обещают от +31 до +33 градусов. Ветер будет порывистый, а его скорость местами будет доходить до 15 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр объявил в столице «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Температура на улице немного спадет лишь во вторник и среду. Но при этом все равно столбики термометров будут показывать значения немного выше климатической нормы. В связи с жарой в городе на 17 станциях метро и МЦК начали раздавать питьевую воду.