Эксклюзив 22 апреля 2024, 12:54 Москвичам пообещали теплую погоду на выходных Синоптик Шувалов пообещал теплую погоду в Москве на выходных РИА «Новости»

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Начало текущей недели в Москве получится прохладным, однако выходные порадуют жителей столицы теплом. Об этом «360» рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

«В понедельник ожидается до 18 градусов тепла, но это преддверие того, чтобы погода немного охладилась. Во вторник температура опустится до 12-14 градусов, без осадков. С четверга вновь потеплеет до 20 градусов, правда с кратковременными дождями», — сказал он.

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Синоптик отметил, что тепла стоит ждать на выходных.

«На выходные нас будет ждать теплая погода. Также не стоит упускать повышение атмосферного давления в среду и в субботу, отметка превысит климатическую норму» — добавил Шувалов.

Синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в Москве и Московской области температура воздуха в начале мая поднимется до 20 градусов. По его словам, на следующей неделе количество ненастных дней сократится.