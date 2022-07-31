Москвичам пообещали теплое начало августа

С понедельника в Москве установится не супер-жаркая, но теплая комфортная погода, рассказал агентству «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Много солнца и безоблачное небо над европейской частью страны синоптик объяснил установлением антициклональной погоды.

В начале августа в столичный регион придут воздушные массы с востока. Они не насыщены влагой, поэтому первые семь дней осадков быть не должно.

«Первая неделя августа в Москве, прямо с понедельника, будет теплой, не супер-жаркой, но теплой, температура воздуха в диапазоне 25-30 градусов. Температура воздуха будет выше нормы на два-три градуса», — заявил Вильфанд.

Тренироваться на жаре опасно, потому что может наступить обезвоживание или тепловой удар, заявила врач-терапевт Наталья Просянникова. Тренировки лучше проводить в спортзале или утром, когда температура не успела подняться слишком высоко.