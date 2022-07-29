Терапевт Просянникова предупредила об опасности тренировок на жаре

Интенсивные физические нагрузки на жаре могут приводить к обезвоживанию и тепловому удару. Об этом в разговоре с Lenta.ru предупредила врач-терапевт Наталья Просянникова.

С занятиями спортом на открытом воздухе летом нужно быть очень осторожным. Если стоит жаркая погода, заниматься лучше в тренажерном зале, или же рано утром, пока не жарко, написал сайт kp.ru. В противном случае тренировка может закончиться обезвоживанием.

«Вместе с водой из организма выходит и натрий, а его потеря приводит к усталости, головной боли и головокружению. Поэтому важно грамотно пополнять водный баланс, пить небольшими глотками не ледяную воду на всем протяжении тренировки», — пояснила врач.