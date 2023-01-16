Эксклюзив 16 января 2023, 11:00 Москвичам пообещали потепление в конце недели Синоптик Шувалов сообщил о потеплении до +4 градусов в Москве 20 января РИА «Новости»

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Жителей Москвы в конце текущей недели ждет серьезное потепление, температура поднимется до +4 градусов тепла. Об этом «360» сообщил синоптик Александр Шувалов.

«Оттепель идет неотвратимо. Соленая слякоть под ногами говорит, что ноль на термометре не за горами. Нулевая изотерма доползет до Москвы, Тулы и Курска, потом двинется дальше на восток. В среду температура поднимется до +3 градусов, в четверг и пятницу — до +4 градусов с дождем», — сообщил он.

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Синоптик отметил, что уже в субботу начнется понижение температуры, которая проявит себя в воскресенье и понедельник.

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«Ожидается около −8 градусов в ночные и утренние часы, а днем до −4. Все вполне умеренно. Скорее всего, небольшое количество снега будет, но гололедица с нами на всю зиму», — добавил метеоролог.

При этом Шувалов призвал не бояться зимних морозов.

«Бояться страшных морозов не надо, их уже не будет. Самый сильный мороз был на Рождество, а в начале января температура поднялась до +5 градусов тепла», — заключил он.

Ранее москвичей предупредили о слабых магнитных бурях 16 января.