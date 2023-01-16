Общество 16 января 2023, 09:12 Москвичей предупредили о слабых магнитных бурях 16 января Синоптик Леус: в Москве 16 января будет облачно, возможны слабые магнитные бури РИА «Новости»

Читать 360tv в

Погоду в начале рабочей недели в Москве будет определять антициклон. В понедельник, 16 января, столица находится на его северно-западной периферии, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

По словам эксперта, атмосферный фронт будет перемещаться вдоль этой периферии с юго-запада на северо-восток. Это сохранит облачную погоду в регионе. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег, уточнил Леус.

Реклама

В городе температура воздуха составит около −1…−3 градусов. В Московской области ожидается от 0 до −5 градусов. Порывистый южный ветер будет дуть со скоростью примерно 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет в районе нормы, составив 746 миллиметров ртутного столба.

Реклама

Специалист предупредил о возможных слабых магнитных бурях, хотя солнечная активность ожидается умеренной. Но геомагнитное поле все-таки будет слабо возмущенным, пояснил Леус.

Во вторник, 17 января, в Москве прогнозируют около нуля. Пройдет мокрый снег.