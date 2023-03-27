Экология 27 марта 2023, 09:39 Москвичам пообещали похолодание во второй половине недели Синоптик Синенков: похолодание придет в Москву во второй половине недели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Похолодание придет в Москву во второй половине недели. Возможны даже заморозки в ночь на пятницу. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил в беседе с ТАСС.

«Мы ожидаем понижение температуры, достаточно существенное. Но произойдет оно во второй половине недели», — рассказал он.

Реклама

По его словам, 30 марта днем ожидается не больше +5 градусов, ночью может похолодать до нуля. Кроме того, в ночь на пятницу вероятны заморозки.

Синенков объяснил, что снижение температур связано с приходом в Московский регион холодной воздушной массы, появившейся на севере России.

«Волна холода пройдет, ненадолго понизит температуру. Но речь идет буквально о трех-четырех градусах. Морозов не будет», — подчеркнул синоптик.

Уже к концу недели в российской столице потеплеет. Например, в субботу уже будет около +6…+7 градусов, в воскресенье температура продолжит повышаться. В понедельник, 27 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, возможны дожди. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.