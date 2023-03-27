Общество 27 марта 2023, 09:09 Москвичам пообещали дожди и до +12 градусов тепла 27 марта Гидрометцентр: в Москве 27 марта ожидается до +12 градусов тепла РИА «Новости»

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В понедельник, 27 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, возможен умеренный дождь. Прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов. Но уже во вторник, 28 марта, ожидается похолодание — столбики термометра покажут только 1 градус со знаком плюс.

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В Московской области ожидается до +12 градусов. Ночью подморозит — температура упадет до −1 градуса.

Атмосферное давление в Московском регионе оставит 736 миллиметров ртутного столба. Направление ветра будет западным и юго-западным. Порывы достигнут 5–10 метров в секунду.

До 09:00 27 марта в Москве и Подмосковье действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.