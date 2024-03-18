Эксклюзив 18 марта 2024, 10:13 Москвичам пообещали разнообразную погоду среди недели Синоптик Шувалов: к концу недели в Москве потеплеет до +8 градусов Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

Погода в Москве в течение недели будет меняться, самыми теплыми будут ее последние дни. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«[В плане погоды] эта неделя, в отличие от прошлой, будет разнообразной. Над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник <…> в Москве немного похолодает. Будет всего лишь +2… +4 градуса, и вернутся ночные морозы», — отметил собеседник канала.

Реклама

По словам метеоролога, антициклональная погода, то есть погода с высоким давлением, сохранится до конца недели, при этом дневная температура воздуха будет постепенно повышаться.

«Все-таки время берет свое, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы –2… –4 градуса, дневная температура повысится сначала до +4… +6, а в самом конце недели — до +6… +8 градусов», — продолжил Шувалов.

По его словам, март в столице стал «выдающимся» с точки зрения отсутствия осадков. Синоптик добавил, что во вторник может пройти очень небольшой мокрый снег. Сугробы продолжат таять, но с меньшей скоростью, чем на прошлой неделе.