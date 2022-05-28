Москвичам пообещали облачную погоду и небольшие дожди 28 мая

Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками ожидается в столице в субботу, 28 мая. Воздух прогреется максимум до +16 градусов, сообщил Гидрометцентр.

По информации на сайте учреждения, днем в городе будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, а местами он будет умеренный. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 11 метров в секунду. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Воздух на улице прогреется до +14…+16 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов. По области местами пройдет небольшой дождь.

На следующий день, 29 мая, синоптики обещают переменную облачность с небольшим дождем. Температура воздуха будет находиться в районе +16…+18 градусов. Ночью похолодает до +6…+8 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в первых числах июня лето в Москве вступит в полную силу. Майские холода уйдут, а температура воздуха поднимется выше 20 градусов. При этом специалисты не исключили летних дождей и гроз.