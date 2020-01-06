Москвичам пообещали небольшой мороз на Рождество

Жителям столицы не стоит ждать традиционных сильных морозов на Рождество. Температура опустится ниже нуля, но в праздничную ночь столбики термометров покажут максимум до -5 градусов.

Согласно сайту Гидрометцентра, в понедельник, 6 января, в Москве ожидается от -1 до -3 градусов мороза. Днем будет облачно и преимущественно без осадков. При этом местами возможна гололедица.

Ночью температура опустится до -3…-5 градусов и пройдет небольшой снег. Днем 7 января в городе немного потеплеет, синоптики обещают от нуля до -2 градусов.

Плюсовые значения вернутся уже в среду, 8 января. В предпоследний праздничный день ожидается до +2 градусов тепла, а 9 января столбики термометров могут показать до +4 градусов.

Синоптики уже предупреждали, что Рождество будет довольно теплым на всей европейской части страны. Там воздух может прогреться на четыре-восемь градусов выше климатической нормы. В азиатской части будет теплее на 16 градусов, а в Якутии ожидается самое большое превышение нормы - на 20 градусов.