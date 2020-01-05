Россиянам пообещали аномальную погоду на Рождество

Рождественские морозы не посетят Россию — синоптики обещают аномальное тепло. Об этом сообщили в Росгидромете.

Как сообщили синоптики, 6 и 7 января в европейской части страны воздух прогреется выше нормы на четыре-восемь градусов. А в азиатской части еще больше — почти на 16 градусов. В Якутии ожидается повышение еще больше — на 20 градусов выше нормы.

В Москве в понедельник, 6 января, обещают до трех градусов ниже нуля и небольшой снег. А в Рождество днем температура воздуха поднимется от -2…0. 8 января столбики термометров подскочат от 0…+2. При этом синоптики предупреждают москвичей о гололедице с 5 по 8 января в Москве.

Синоптики уже предупреждали, что россиян ждет аномально теплый январь. Погоду прогнозируют изменчивую и ветреную, а температура превысит норму на 10 градусов.