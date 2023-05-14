Экология 14 мая 2023, 05:06 Жителям Центральной России пообещали потепление до +25 градусов Вильфанд: к четвергу, 18 мая, в Центральной России потеплеет до +25 градусов РИА «Новости»

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Жителей Центральной России ожидается потепление уже во второй половине следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова привело РИА «Новости».

По словам синоптика, в среду, 17 мая, температура воздуха прогреется до +18…+23 градусов. В четверг, 18 мая, столбики термометров покажут отметку в диапазоне от +20 до +25 градусов.

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Такая погода, как заметил Вильфанд, окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.

В Санкт-Петербурге, как добавил синоптик, в течение этого периода станет на 1-2 градуса теплее, чем в Москве.

Суббота, 13 мая, стала самым теплым днем года. Столбики термометров на главной метеостанции Москвы на ВДНХ к 15:00 поднялись до показателя +22,3 градуса. Однако уже в воскресенье, 14 мая, жителей жителей и гостей столичного региона ожидает прохладная погода с приходом северного ветра с порывами до 5–10 метров в секунду. Из-за него температура воздуха опустится до +19 градусов.