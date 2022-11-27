Экология 27 ноября 2022, 04:43 Москвичам пообещали январские морозы к 30 ноября Синоптик Леус: январские морозы придут в Москву к 30 ноября Unsplash

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Конец ноября принесет жителям и гостям столицы январские морозы. Похолодание начнется во вторник, 29 ноября, предупредил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 27 и 28 ноября столбики термометров будут показывать в городе от -2 до -4 градусов. Ночью температура опустится до -4…-6 градусов. Затем погода изменится из-за антициклона, который придет с востока.

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«Наполненный холодным арктическим воздухом, он уменьшит количество облаков и прекратит осадки. При этом морозы окрепнут, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на шесть-семь градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям», — отметил Леус.

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Ночью ожидается от -12 до -14 градусов, а днем температура воздуха на улице составит -7…-9 градусов.

«С началом календарной зимы погода изменится мало и по-прежнему будет холодно. И только к концу рабочей недели морозы начнут ослабевать», — отметил синоптик.

Ранее морозы и снег москвичам обещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, непогода будет наблюдаться в городе все выходные.