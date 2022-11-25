Экология 25 ноября 2022, 15:13 Синоптик Шувалов спрогнозировал снег и морозы в выходные в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозы и снег ожидаются в Москве в выходные. Об этом сообщил НСН.

«Ночью в субботу в Москве будет -9… -7 градусов, днем без осадков, в воскресенье ожидается небольшой снег, ночью -3… -6 мороза, днем -3… -5 градусов», — уточнил он.

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Синоптик отметил, что такая погода соответствует климатическим нормам. Кроме того, после понедельника ожидается похолодание: температура снизится на три-четыре градуса, заключил Шувалов.

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