Москвичам пообещали грозы с ливнями 7 августа

Жителей и гостей столицы предупредили о грозах с ливнями в воскресенье, 7 августа. В этот день столбики термометров покажут до +29 градусов.

По данным Гидрометцентра, москвичей ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет сильный ливень, а в отдельных районах города будет гроза с градом. Ветер будет дуть южный с переходом на западный. При грозе его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а местами скорость ветра постигнет 25 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Днем воздух прогреется до +25…+29 градусов. Ночью температура опустится до +15…+17 градусов. Дождь при этом не закончится. В понедельник, 8 августа, синоптики обещают кратковременный дождь и грозу в отдельных районах столицы. Столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов.

Сильный шторм с ливнями и ураганным ветром обрушились 6 августа на Санкт-Петербург. Местные жители стали писать в соцсетях о поваленных деревьях и затопленных дорогах. Многие пользователи поделились кадрами разгула непогоды.