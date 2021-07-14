Москвичам пообещали грозы без дождей

В Москве в среду днем ожидаются сухие грозы без дождей. Температура воздуха достигнет +34 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Синоптик отметила, что столица останется во власти старого антициклона, в котором циркулирует раскаленный воздух.

«Но все-таки антициклон начинает терять свои силы, разрушаться, поэтому мы не исключаем, что во второй половине дня в столичном регионе местами могут прогреметь грозы. Но это, скорее всего, будут сухие грозы», — рассказала она РИА «Новости».

Все дело в том, что из-за высоких температур влага, содержащаяся в облаках, не успеет добраться до поверхности земли, она испарится на всем пути, и дождя не будет. К вечеру в Москве атмосферное давление опустится до 747 миллиметров ртутного столба, что является нормальным показателем для города. В Московской области воздух прогреется до +30…+35 градусов.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил, что курение при жаркой погоде может закончиться обмороком или предынсультным состоянием.