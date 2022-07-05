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    05 июля 2022, 16:22

    Ураган и потоп. Ливни и грозы прервали сессию жары в московском регионе

    Сильные дожди прошли в Москве и Подмосковье — видео

    Наза Салех Захи

    Безоблачной и жаркой погоде в Москве и Московской области, кажется, пока пришел конец. Днем во вторник, 5 июля, прошли сильные дожди, где-то поломало деревья, где-то — сильные подтопления. «360» собрал фото и видео с непогодой.

    В районе Текстильщики идет не просто ливень, но еще и град.

    Град заметили и жители Подмосковья.

    На востоке Москвы образовался небольшой потоп.

    Там же из-за сильного ветра и дождя пострадала детская площадка.

    А в центре столицы на видео попали мощные молнии и раскаты грома.

    Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в разговоре с «360» сообщил, что дождливая погода будет в Москве и Подмосковье всю текущую неделю, возможны грозы. С 6 по 8 июля температура воздуха в регионе упадает до +25 градусов.