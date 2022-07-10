Москвичам пообещали дождь и грозу 10 июля

Москвичей в воскресенье, 10 июля, ожидает облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. О погоде жителей столицы предупредил Гидрометцентр России.

Град и гроза ожидаются в отдельных районах Москвы, указано в сообщении на сайте Гидрометцентра. При этом столбики термометров сохранят высокие значения.

Днем в столице температура воздуха ожидается до +27…+29 градусов, ночью она опустится на 10 градусов — до +17…+19 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом днем при грозе его порывы могут доходить до 17 метров в секунду. Ночью в Москву придет восточный ветер. Его скорость будет 5-10 метров в секунду. Также в ночное время суток прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный.

Атмосферное давление в столице составит 744 миллиметров ртутного столба.

Сильный дождь с грозой и ветром начался в некоторых районах Москвы уже в ночь на 10 июля. В соцсетях пользователи делятся кадрами непогоды. В частности, в Щербинке мощный ливень начался после 40 минутных сухих гроз и молний.

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Пресс-служба администрации губернатора региона сообщила, что действовать предупреждение будет до вечера 10 июля. Власти города попросили местных жителей соблюдать осторожность.