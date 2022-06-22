Москвичам пообещали до +22 градусов в среду

Среда в Москве будет теплой, рассказала РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Ожидается переменная облачность и от +20 до +22 градусов тепла, в Подмосковье — от +18 до +23 градусов.

По ее словам, в среду снизится влияние дождливого антициклона на московский регион, однако до обеда он еще окажет влияние на погоду.

«В первой половине дня местами не исключены небольшие кратковременные дожди, будет преобладать облачная погода», — рассказала синоптик.

В послеобеденные часы солнце пробьется в разрывах облаков, погода возьмет курс на улучшение, пообещала Волосюк.

Ветер будет северо-восточным, от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление — до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже привычных для столицы значений.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в последние дни июня температура воздуха в Москве повысится до +30 градусов тепла.