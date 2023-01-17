Экология 17 января 2023, 04:43 Москвичам пообещали аномально теплую погоду на Крещение Синоптик Вильфанд: в Крещение воздушные массы из Африки принесут в Москву аномальное тепло Pxhere

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На Крещение, 19 января, столбики термометров в Москве поднимутся до отметки в +5 градусов, температура окажется близка к рекорду. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила -32 градуса, самая высокая температура была в 2007 году — …+6,3 градуса», — сообщил синоптик. Он добавил, что в 2023 году рекорда не ожидается, но, «температура высокая, близкая к рекорду».

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Днем в четверг, 19 января, воздух прогреется до +3…+5 градусов, ночью столбики термометров покажут отметку в +1…+3 градуса.

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Повышение температуры, как объяснил Вильфанд, связано с тем, что два барических образования приводят к схождению воздушных потоков с юга.

«А вот 19 января — нечасто встречающаяся ситуация зимой. Воздушные массы будут не просто с юга, а из африканского континента — из Алжира», — добавил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков также предупреждал, что в среду и четверг, 18–19 января, в Москву ненадолго придет потепление до +3 градусов. Оно продлится до конца недели.