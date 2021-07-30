Москве пообещали теплые ночи

В центре Европейской России к 31 июля снова вырастет температура. По-прежнему будут очень теплые ночи. Дневные температуры будут соответствовать норме, ночные — будут выше.

Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве хорошая, летняя погода. В пятницу осадков будет больше, чем в последующие дни. Температура будет +21-25 градусов. Это полностью соответствует климатическим нормам дневных температур, а ночи будут теплее нормы», — сказал Вильфанд.

По его данным, в Москве ожидаются до +21 градуса тепла. Этот температурный фон сохранится до понедельника.

«Ночи будут +16-18 градусов, что даст среднюю температуру за сутки на пару градусов выше нормы. Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры +26-28 градусов и небольшие кратковременные дожди. Небольшие дожди в воскресенье», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что прогноз для Московской области можно применить ко всему центру Европейской России.

Третий уровень пожарной опасности, объявленный в Подмосковье, заставил власти региона продлить «оранжевый» уровень погодной опасности до утра 31 июля.