Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве и области

Метеорологические службы предупредили жителей Москвы и близлежащих районов о рекордных осадках в конце текущей недели.

Как отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец это явление обусловлено обширной циклонической депрессией, которая охватила Балканы и Западное Причерноморье.

«На Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится колоссальное количество небесной влаги — за сутки в осадкомеры попадет почти месячная норма осадков», — рассказал он. По его словам, синоптики не исключают новый суточный рекорд осадков за месяц.

Ранее в ситуационном центре Росгидромета спрогнозировали резкую смену погоды этим летом. Синоптики предсказывают, что, как как и в прошлом году, будут чередоваться волны тепла и холода, при которых температура может резко повышаться или понижаться.