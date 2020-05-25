В Гидрометцентре рассказали, когда на европейскую часть России вернется тепло

По словам метеоролога, в понедельник–вторник 25–26 мая воздух на европейской территории России прогреется до +15… +18 градусов. Со вторника также потеплеет в ночные часы.

«Это уже майская погода, это уже не вызывает удивления. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что к четвергу 28 мая температура поднимется до +18… +20 градусов, на выходных прогнозируют +20… +22.

В Сибири с 27 мая начнется понижение температуры с текущих +23… +30 градусов до +18… +20. Это будет соответствовать обычной майской погоде для региона.

Ранее в ситуационном центре Росгидромета предсказали резкую смену погоды в стране будущим летом. Согласно прогнозу центра, как и в прошлом году, будут чередоваться волны тепла и холода, при которых температура может резко повышаться или понижаться.