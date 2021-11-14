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    14 ноября 2021, 21:22

    Московскому региону пообещали нетающий снег к следующим выходным

    Синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам устойчивый снежный покров к следующим выходным

    Анатолий Минкин

    Снегопад начнется в Москве в ночь на ближайший понедельник, 15 ноября. Но он только припорошит землю и надолго не останется. Полноценный снежный покров в российской столице сформируется в следующие выходные. Это первый признак будущего прихода зимы. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Московскому региону пообещали нетающий снег к следующим выходным

    Он пояснил, что снегопады ближайшей ночью пройдут только местами, но будут достаточно интенсивными, что скажется на ухудшении видимости до четырех километров. Но уже к утру осадки закончатся.

    «Землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5−одного сантиметра», — заявил синоптик.

    При этом температура воздуха в столичном регионе упадет. В Москве до — +1.. -3 градусов, в Подмосковье до 0... -5 градусов. Утром водителям надо быть осторожными, потому что на дорогах образуется гололедица.

    Устойчивый снежный покров появится в столичном регионе только к выходным, когда придут обильные снегопады. На дорогах появятся первые совсем небольшие сугробы. В Москве их высота достигнет пяти-шести сантиметров, а в Подмосковье от пяти до 10 сантиметров.

    «Это климатические показатели начала первого зимнего месяца», — пояснил Тишковец. При этом синоптик отметил, что столбики термометра в эти дни будут очень нестабильны. Они начнут колебаться между отметками -3 и +2 градуса.

    Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 20:00 воскресенья, 15 ноября, до 20:00 предстоящего понедельника.