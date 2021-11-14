Московскому региону пообещали нетающий снег к следующим выходным

Снегопад начнется в Москве в ночь на ближайший понедельник, 15 ноября. Но он только припорошит землю и надолго не останется. Полноценный снежный покров в российской столице сформируется в следующие выходные. Это первый признак будущего прихода зимы. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что снегопады ближайшей ночью пройдут только местами, но будут достаточно интенсивными, что скажется на ухудшении видимости до четырех километров. Но уже к утру осадки закончатся.

«Землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5−одного сантиметра», — заявил синоптик.

При этом температура воздуха в столичном регионе упадет. В Москве до — +1.. -3 градусов, в Подмосковье до 0... -5 градусов. Утром водителям надо быть осторожными, потому что на дорогах образуется гололедица.

Устойчивый снежный покров появится в столичном регионе только к выходным, когда придут обильные снегопады. На дорогах появятся первые совсем небольшие сугробы. В Москве их высота достигнет пяти-шести сантиметров, а в Подмосковье от пяти до 10 сантиметров.

«Это климатические показатели начала первого зимнего месяца», — пояснил Тишковец. При этом синоптик отметил, что столбики термометра в эти дни будут очень нестабильны. Они начнут колебаться между отметками -3 и +2 градуса.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 20:00 воскресенья, 15 ноября, до 20:00 предстоящего понедельника.