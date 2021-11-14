Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр из-за ветра объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — привело РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра.

Предупреждение о порывах ветра до 15 метров в секунду действует с 20:00 воскресенья до 20:00 понедельника. Жителей Московской области дополнительно предупреждают о гололедице.

Жителей регионов Урала ожидает аномальное похолодание, которое придет с понедельника, 15 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Курганской области ожидаются 20-градусные морозы. В то же время температура выше нормы на пять-шесть градусов ожидается в регионах Северо-Западного федерального округа. В Дальневосточном федеральном округе температура будет выше нормы на 10-20 градусов.