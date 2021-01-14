Московскому региону предрекли почти полуметровые сугробы после снегопада

К концу четверга сугробы в Москве и Подмосковье достигнут характерной для февраля высоты. Это произойдет из-за циклона, который обрушился на московский регион в ночь на 14 января. Такое мнение высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Балканский циклон принес обильные снегопады. Например, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ за ночь выпало восемь миллиметров осадков, что составляет 19% от месячной нормы. Столько же зафиксировано в Наро-Фоминске», — сообщил он «Радио 1».

До девяти миллиметров осадков выпало в Кашире, Коломне и Можайске. В течение дня ожидается еще от пяти до восьми миллиметров. Однако снег будет идти не так интенсивно, как ночью и утром.

В Москве высота сугробов достигнет 30 сантиметров, в некоторых местах Московской области — более 40 сантиметров, добавил синоптик.

В течение дня столбики термометров в российской столице будут показывать -12…-14 градусов, по области — до -15 градусов. Ожидается северо-восточный ветер с порывами пять-десять метров в секунду.

«И из-за высокой влажности — она сейчас 90% — и плотного ветра будет казаться, что на улице все минус 20. Давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что в ближайшие дни морозы усилятся. К выходным температура понизится до -20, местами — до -27 градусов. Днем будет не больше -15… -20 градусов.

Утром Москву из-за прошедшего снегопада парализовали пробки. Водителям посоветовали пользоваться общественным транспортом.