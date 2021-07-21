Московскому региону предрекли новое потепление

На следующей неделе московский регион ждет теплая погода. Столбики термометров вновь поднимутся выше +25 градусов. Об этом «360» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температурный фон с завтрашнего дня будет около или ниже нормы. Возвращение теплой погоды, повышение температуры прогнозируется в воскресенье и в понедельник», — сказал он.

По его словам, это связано с очередным антициклоном, который придет из Скандинавии. В следующий понедельник Москва окажется вблизи центра этого антициклона.

«С понедельника прогнозируется температура выше +25 градусов — до +27 градусов. Первая половина недели прогнозируется в этом диапазоне. Температурный фон будет выше нормы на три градуса примерно», — добавил Вильфанд.

О том, какая погода будет в московском регионе в августе, говорить еще рано.

Конец июня и почти вся первая половина июля в Москве и Подмосковье были очень жаркими. Столбики термометров поднимались выше +30 градусов. Несколько раз фиксировались температурные рекорды. Долгожданное понижение температуры пришло в регион в начале этой недели. В среду, 21 июля, в Москве и Подмосковье солнечно и до +24 градусов.