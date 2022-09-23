Астрономическая осень наступит в Северном полушарии | 360°

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23 сентября 2022, 01:17

Астрономическая осень наступит в Северном полушарии

Московский планетарий: 23 сентября наступит астрономическая осень в Северном полушарии

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День осеннего равноденствия наступит 23 сентября, он символизирует наступление астрономической осени, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«23 сентября в 04:03 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна», — пояснили в планетарии.

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За несколько месяцев продолжительность светового дня сократится на пять часов. В конце сентября она составляет 12 часов, а в конце декабря — семь часов. Убывание светового дня будет ощущаться уже с 26 сентября.

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Ранее жителям Центральной России рассказали о погоде на выходные. Синоптики предупредили, что бабьего лета с его теплом и солнечными днями ждать не стоит.

Ученые

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