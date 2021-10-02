Атмосферное давление сильно вырастет в ближайшие дни в Москве. Ожидается появление «барической горы» — эффекта погружения в шахту из-за перепада давления.

Об этом сообщил центр погоды «Фобос». Суточный рекорд атмосферного давления побит уже сегодня — оно достигло 762,8 миллиметра ртутного столба. Это на два миллиметра выше, чем было в тот же день в 1975 году. В понедельник и вторник давление вырастет на 168 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 миллиметра выше нормы.

«Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», — рассказали синоптики.

Снижение давления ожидается только с 6 октября. Ранее синоптик Евгений Тишковец дал рекомендации автомобилистам. Менять автомобильные покрышки на зимние нужно после 20 октября, сообщил он.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что замена летней резины на зимнюю должна происходить после понижения среднесуточной температуры ниже +5 градусов.