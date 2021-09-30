Синоптик Тишковец сказал, когда россиянам стоит сменить автомобильные шины на зимние

Менять автомобильные покрышки на зимние нужно после 20 октября, когда опустится среднесуточная температура. Синоптик Евгений Тишковец дал рекомендации автомобилистам, написало РИА «Новости».

Специалист центра погоды Евгений Тишковец напомнил, что замена летней резины на зимнюю должна происходить после понижения среднесуточной температуры ниже плюс пяти градусов.

«Это та температура, когда начинает дубеть автошина», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос». По его прогнозам, первый неустойчивый снежный покров ляжет после 28 октября, однако вскоре растает.

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что средний ресурс использования зимней резины составляет пробег 80 тысяч километров. Специалист отметил, что при большом износе покрышек машина теряет сцепление с дорогой. А директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников рассказал россиянам, как правильно подобрать нужную резину.

Ранее эксперты заявляли о том, что к началу зимнего сезона в России может оказаться дефицит покрышек, а также повыситься их стоимость.