Экология 29 мая 2023, 08:51 Мощный тайфун приблизился к юго-востоку Японии JMA: к Японии приблизился чрезвычайно сильный тайфун «Мавар» Freepik

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Чрезвычайно сильный тайфун «Мавар» подошел к юго-востоку от Японского архипелага и вызвал дожди. Главное метеорологическое управление Японии (JMA) присвоило ему второй порядковый номер в сезоне и предупредило на своем сайте об опасности.

Давление в центре составило 950 гектопаскалей, скорость ветра — 45 метров в секунду порывами до 60 метров. Он прошел к юго-востоку от Японского архипелага, 2 июня достигнет острова Исигаки на территории Окинавы, а на следующий день — основного острова южной префектуры.

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Тайфун продвигался сравнительно медленно, вызывал шквалистый ветер и ливни. Он спровоцировал дожди на юго-западе и востоке Японии, которые продлятся в течение недели. Метеорологи предупредили, что в выходные, 3 и 4 июня, «Мавар» может поменять направление и устремиться на восток.

В сентябре 2022 года на юг Японии обрушился тайфун «Хиннамнор». Он оставил без света 4,3 тысячи хозяйств на территории Окинавы.