Быстрого наступления весны в умеренных широтах России ждать не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что пока рано делать прогнозы о том, будет ли весна ранней или поздней.

Весна в умеренных широтах России как правило начинается либо в конце марта, либо в начале апреля, однако говорить о том, будет ли она ранней или поздней, пока не время, подчеркнул Вильфанд. Синоптик отметил, что сейчас высота снега увеличивается, и очевидно, что быстро он не растает.

«Большое количество тепла, переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег. О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится», — заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил об этом журналистам РИА «Новости».

Вильфанд ранее предупреждал, что в ряде регионов России в феврале ожидается аномальная погода.

Водителей в Подмосковье накануне предупредили о морозах вплоть до -30 градусов. В связи с этим власти рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт.