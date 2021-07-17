Мощный ливень зарядил в Москве

В Москве днем в субботу начался сильный ливень. Ранее синоптики предупреждали горожан о непогоде. Сейчас жители радуются спаду жары и активно снимают стихию на камеры.

Сейчас в Москве дует сильный, порывистый ветер. На кадрах видно, что небо затянуло тяжелыми тучами. Пока дождь идет сильный. О подтоплениях информации не поступало.

Научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд ранее рассказал «360», что эти выходные еще будут жаркими, а потом похолодает. Он предупредил, что сегодня в Москве и Московской области возможны кратковременные осадки, но со следующей недели эта тенденция будет только усиливаться. По словам синоптика, в понедельник температура будет еще достаточно высокой. Во вторник погода будет примерно такой же, а со среды станет значительно холоднее.

Иммунолог Георгий Викулов объяснил, что в жаркую погоду инфекция может давать нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. У россиян с патологиями сердца и сосудов нагрузка еще больше увеличивается. Такие люди тяжелее переносят жару, и у них может тяжелее протекать ковид.