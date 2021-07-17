Россиянам объяснили, как жара влияет на течение COVID-19

В жаркую погоду инфекция может давать нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

«А так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, нагрузка еще больше увеличивается. Такие люди тяжелее переносят жару, и у них может тяжелее протекать ковид», — рассказал он радиостанции Sputnik.

При этом эксперт добавил, что еще одна опасность заключается в том, что в жаркую погоду организм теряет жидкость. В результате повышается риск интоксикации и тромбообразования. Обезвоживание опасно для ослабленных людей. Поэтому жидкость нужно восполнять.

Эксперты ранее посоветовали россиянам в период пандемии отказаться от шашлыков и наваристых бульонов. Все дело в том, что это очень тяжелая пища. Эта еда раздражает слизистую оболочку, а это может вызывать воспалительные процессы. В результате увеличивается проникаемость вирусов в организм. В такой период также лучше воздержаться от соленых и острых блюд.