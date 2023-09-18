18 сентября 2023, 22:56
Мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября
Астрономы РАН предупредили о магнитной буре 19 сентября
Сильная магнитная буря накроет Землю во вторник, 19 сентября. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Пик геомагнитного шторма придется 19 сентября на время с полудня до 17:00 часов. В среду магнитный фон также будет повышен. Вероятность повторного удара составляет не более 5%. Затем геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 23 и 29 сентября. В первой половине октября геомагнитных возмущений не ожидается.
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Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость и головокружение. Чаще всего геомагнитные возмущения ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.
В такое время необходимо соблюдать режим сна и питания. Также рекомендуется снизить умственную нагрузку.
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