Экология 18 сентября 2023, 22:56 Мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября Астрономы РАН предупредили о магнитной буре 19 сентября unsplash.com

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Сильная магнитная буря накроет Землю во вторник, 19 сентября. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Пик геомагнитного шторма придется 19 сентября на время с полудня до 17:00 часов. В среду магнитный фон также будет повышен. Вероятность повторного удара составляет не более 5%. Затем геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 23 и 29 сентября. В первой половине октября геомагнитных возмущений не ожидается.

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Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость и головокружение. Чаще всего геомагнитные возмущения ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.

В такое время необходимо соблюдать режим сна и питания. Также рекомендуется снизить умственную нагрузку.