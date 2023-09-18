Подмосковье 18 сентября 2023, 10:54 Подмосковный физик рассказал о влиянии магнитных бурь на самочувствие Магнитные бури, Солнце и самочувствие / Закирова Лилия

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Головная боль, головокружение и слабость — основные симптомы, которые испытывают метеозависимые люди во время магнитных бурь. О том, как вспышки на солнце влияют на состояние человека, рассказал доцент МФТИ Владимир Бабинцев.

Предсказать происхождение магнитной бури заранее почти невозможно. Сгустки солнечного вещества долетают до Земли через несколько суток после возникновения вспышки. В это время метеозивисимые люди могут ощущать недомогание — магнитное поле оказывает влияние на кровь.

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«Вокруг Земли есть магнитное поле. Излучение от Солнца и солнечное вещество тоже несут с собой магнитное поле. Получается противоборство двух полей — собственного поля Земли и поля, которое идет от Солнца. Если на Солнце возникают вспышки, солнечный ветер становится сильнее и равновесие нарушается. В этом случае граница между двумя магнитными полями сдвигается, возникает хаотическое изменение параметров магнитных полей — люди и называют этот процесс магнитной бурей», — рассказал ученый.

По его словам, кровь содержит много заряженных частиц и ионов, на которые влияет магнитное поле. Если оно хаотически меняется, то частицам крови труднее перемещаться.

«Это может привести к эффекту застаивания крови в мелких сосудах и капиллярах, из-за чего некоторые органы хуже будут снабжаться кислородом — вот в этом вся причина ухудшения самочувствия», — объяснил Бабинцев.

Чаще всего магнитные бури ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сердца, сосудов, дыхательных путей и эндокринной системы, рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской больницы Галина Волкова. В такое время важно соблюдать режим питания, сна и снизить умственную нагрузку.

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