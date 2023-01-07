Экология 07 января 2023, 22:03 Морозная погода привела к появлению световых столбов в Москве и Подмосковье Световые столбы появились в небе Москвы и Московской области из-за морозной погоды

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Пришедшие в столичный регион морозы привели к появлению в небе световых столбов. Это оптическое явление возникает из-за плоских кристаллов льда, образовавшихся в низких слоях атмосферы. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями красивого события морозной погоды.

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Попадая в свет фонарей, кристаллы льда рассеиваются и образуют светящиеся столбы.

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Ближайшие несколько дней возможность наблюдать необычное природное явление сохранится. Морозы останутся в столичном регионе в начале первой в этом году рабочей недели.

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В Подмосковье световые столбы всегда ярче из-за отсутствия большого количества светящихся витрин.

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Особенно хорошо это явление видно в частном секторе.

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В последний раз световые столбы в Подмосковье жители видели в 2021 году.