19 января 2021, 23:08
Световые столбы появились в небе над Подмосковьем
Пришедшие в Московский регион Крещенские морозы позволили жителям региона понаблюдать за необычным природным явлением: световыми столбами. Фотографии жители Подмосковья опубликовали в Instagram.
Световые столбы возникают только при очень низких температурах воздуха, когда в атмосфере формируются плоские кристаллы льда.
Попадая в свет фонарей они рассеиваются над ними и образуются светящиеся столбы.
Во время морозных ночей в Подмосковье светящиеся столбы наблюдали жители многих городских округов.