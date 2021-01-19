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    19 января 2021, 23:08

    Световые столбы появились в небе над Подмосковьем

    Анатолий Минкин

    Пришедшие в Московский регион Крещенские морозы позволили жителям региона понаблюдать за необычным природным явлением: световыми столбами. Фотографии жители Подмосковья опубликовали в Instagram.

    Световые столбы возникают только при очень низких температурах воздуха, когда в атмосфере формируются плоские кристаллы льда.

    Попадая в свет фонарей они рассеиваются над ними и образуются светящиеся столбы.

    Во время морозных ночей в Подмосковье светящиеся столбы наблюдали жители многих городских округов.