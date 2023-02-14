Экология 14 февраля 2023, 16:51 Миссии МАГАТЭ подтвердили нормальный радиационный фон на Чернобыльской АЭС Минобороны сообщило о нормальном радиационном фоне на Чернобыльской АЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Радиационный фон на Чернобыльской атомной электростанции остается в пределах нормы, что подтвердили многократные миссии сотрудников МАГАТЭ. Об этом сказано в заявлении Минобороны России.

«Миссии МАТАТЭ в апреле, июне и ноябре 2022 года подтвердили, что радиационный фон рядом с Чернобыльской АЭС и на ближайших территориях находится в норме», — заявили в ведомстве.

Реклама

Российский межведомственный координационный штаб уточнил, что доклад МАГАТЭ о физической ядерной безопасности на Украине также содержит в себе выводы о стабильной обстановке на ЧАЭС.

Реклама

«Не менее двух инспекторов МАГАТЭ присутствуют на Чернобыльской АЭС на постоянной основе. Они контролируют радиационную обстановку в режиме реального времени», — добавили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило, что украинские силовики готовят фейковые документы, якобы подтверждающие вывоз с ЧАЭС радиоактивных материалов российскими военными.