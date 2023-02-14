14 февраля 2023, 16:51
Миссии МАГАТЭ подтвердили нормальный радиационный фон на Чернобыльской АЭС
Минобороны сообщило о нормальном радиационном фоне на Чернобыльской АЭС
Радиационный фон на Чернобыльской атомной электростанции остается в пределах нормы, что подтвердили многократные миссии сотрудников МАГАТЭ. Об этом сказано в заявлении Минобороны России.
«Миссии МАТАТЭ в апреле, июне и ноябре 2022 года подтвердили, что радиационный фон рядом с Чернобыльской АЭС и на ближайших территориях находится в норме», — заявили в ведомстве.
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Российский межведомственный координационный штаб уточнил, что доклад МАГАТЭ о физической ядерной безопасности на Украине также содержит в себе выводы о стабильной обстановке на ЧАЭС.
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«Не менее двух инспекторов МАГАТЭ присутствуют на Чернобыльской АЭС на постоянной основе. Они контролируют радиационную обстановку в режиме реального времени», — добавили в Минобороны.
Ранее ведомство сообщило, что украинские силовики готовят фейковые документы, якобы подтверждающие вывоз с ЧАЭС радиоактивных материалов российскими военными.
Чернобыль
Минобороны РФ
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