Важное 14 февраля 2023, 16:55 Украина решила обвинить Россию в краже радиоактивных материалов с ЧАЭС Минобороны: Киев хочет обвинить Россию в краже радиоактивных материалов с ЧАЭС РИА «Новости»

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Власти Украины готовы представить фальшивые документы, якобы свидетельствующие, что российские военные вывезли с Чернобыльской атомной электростанции радиоактивные материалы. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

В фальшивых документах говорится, что якобы из-за действия российских военных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».

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Кроме того, на основе сфабрикованных опросов сотрудников Чернобыльской станции готовятся поддельные доказательства о том, что российские военные вывозили опасные материалы, загрязненное радиацией оборудование за пределы зоны отчуждения, что привело к облучению жителей на освобожденных территориях.

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В штабе подчеркнули, что в подготовке провокации принимают участие представители США и ряда европейских стран. Поддельные доказательства готовятся представить на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Якобы независимое заключение о воздействии радиации на население дадут специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии, которые уже «обследовали» районы около автодороги Киев — Припять, а также городов Бучи, Гостомеля и Ирпеня, где зафиксировали в протоколах наличие «радиоактивного заражения».

Украина использует провокацию для создания негативного фона вокруг России и давления на руководство стран, которые не поддержали санкции Запада.