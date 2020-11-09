Минусовую температуру впервые зафиксировали в Москве с начала осени

Ночь с воскресенья на понедельник в Москве стала самой холодной с начала осени. Воздух остыл до минусовых значений — в черте столицы отмечены первые ночные заморозки.

К 06:00 9 ноября столбики термометров в районе ВДНХ показывали -0,5 градуса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы. В Тушине этот показатель достиг -1,7 градуса.

«Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала нынешней осени», — подчеркнули синоптики.

В предыдущий раз минимальную температуру в столице зафиксировали 21 октября. Тогда воздух остыл до +0,7 градуса.

Самым холодным за историю метеонаблюдений было в Москве 9 ноября 1908 года: в этот день термометры показали -16,8 градуса.

Температура воздуха в начале ноября, по оценкам метеослужбы, на 5-6 градусов превышала климатическую норму. Осень в целом оказалась теплее установленных значений на четыре градуса.

По мнению синоптиков, на этой неделе ночью температура воздуха в Москве может опуститься до -5 градусов. Заметное похолодание они объяснили пришествием холодных воздушных масс. Такая погода характерна для европейской части России.